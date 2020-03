Colpito da un tubo metallico durante un'operazione di scarico: trauma cranico per un operaio

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di venerdì in via Ausa, a Bertinoro. Un operaio romeno di 50 anni, residente a Cesena, è stato colpito al capo da un tubo metallico mentre, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di legge, stava effettuando un'operazione di scarico da un mezzo pesante all'interno di un'area privata. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco prima delle 12. Sul posto il personale di Romagna Soccorso ha operato con un'ambulanza e l'elimedica giunta da Ravenna.

Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato caricato sul velivolo giallo e trasportato col codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena per un trauma cranico. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, è giunto anche il personale della Medicina del Lavoro.