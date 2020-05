Operaio si ferisce mentre opera con un flessibile: ricoverato in ospedale

Un operaio ravennate di 49 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in una ditta di costruzioni metalliche, nella zona industriale di Vecchiazzano. L'episodio è avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 10. Per ricostruire la dinamica dei fatti sono intervenuti gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato ed il personale della Medicina del Lavoro.

Al momento dell'incidente, al lavoro erano presenti solo il 49enne ed il titolare. E' stato quest'ultimo a chiamare i soccorsi, vedendo il suo dipendente corrergli incontro tenendosi il braccio sanguinante. Il titolare, però, ha riferito di non avere assistito all'infortunio poiché si trovava in altro punto del capannone.

Pare che il ferimento sia da ricondurre alla manipolazione di un flessibile con il quale l'uomo stava modellando una piastra di metallo. L'operaio è stato poi ricoverato nel reparto di traumatologia dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" con prognosi di 20 giorni di guarigione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

FOTO DI REPERTORIO