Resta incastrato con una mano in un macchinario: ferito un operaio

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di mercoledì in un'azienda specializzata nella fabbricazione di parti e accessori di mobili. L'episodio si è consumato intorno alle 12.30 nella zona industriale di Forlì, in via Einstein. Per cause in fase d'accertamento al personale dell'Ispettorato del Lavoro e agli agenti della Volante della Questura di Forlì, un operaio è rimasto incastrato con una mano in un macchinario. Sono stati i colleghi di lavoro a dare l'allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo ed i Vigili del Fuoco. Quest'ultimi tuttavia non hanno svolto operazioni poichè gli operai erano già riusciti a liberare l'arto del malcapitato. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le cure del caso.

Per restare aggiornati in tempo reale scaricate la nostra APP, sia su Google Play che su Apple Store