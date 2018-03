Precipita dal tetto di un capannone: paura per un muratore

Paura nel tardo pomeriggio di giovedì in un allevamento di pollo a San Savino di Predappio. Un muratore di 31 anni è rimasto ferito in modo non grave dopo un volo di diversi metri. L'incidente è avvenuto intorno alle 16. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge, l'operaio era impegnato nel cratamare il tetto di un capannone, quando improvvisamente è precipitato, impattando a terra dopo un volo di circa tre-quattro metri. Immediatamente è stato dato l'allarme al 118, che ha operato con un'ambulanza e l'elimedica. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato caricato a bordo del velivolo giallo e trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il giovane non è in pericolo di vita. Nell'incidente ha riportato la frattura ad un arto inferiore, oltre a contusioni alla schiena dovute alla botta col suolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per verifiche di staticità alla struttura.