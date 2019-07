Resta incastrato con la testa in una pressa: infortunio sul lavoro in una ditta di arredamenti

Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di lunedì in un'azienda di arredamenti di Predappio, in viale della Libertà 57. Per cause in fase d'accertamento al personale della Medicina del Lavoro, coadiuvato dai Carabinieri, un operaio è rimasto incastrato con la testa e con il corpo in una pressa. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto poco dopo le 17. Per accelerare le operazioni di soccorso è stata inviata anche l'elimedica giunta da Ravenna.

Il ferito, sempre cosciente, è stato liberato dai Vigili del Fuoco. Preso in carico dai sanitari, dopo esser stato stabilizzato è stato caricato a bordo al mezzo di soccorso e trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Quando è rimasto coinvolto nell'incidente il ferito era intento a lavorare ad una pressa per la realizzazione di pannelli di legno per l'arredamento.