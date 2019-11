Perde l'equilibrio dalla scala, cade e batte la testa: paura per un antennista

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di giovedì in un'abitazione in viale Bologna. A rimanere ferito un antennista forlivese di 62 anni dopo esser scivolato da una scala, battendo il capo sul pianerottolo. L'episodio si è verificato intorno alle 15. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale, diretto da Stefano Santandrea, e dal personale della Medciina del Lavoro, l'artigiano stava raggiungendo sul tetto un collega che lo aveva preceduto, per la verifica della parabola, attraverso una scala a pioli.

Improvvisamente il 62enne è scivolato, precipitando sul pianerottolo e sbattendo la testa, restando in stato confusionale, tanto che l'ambulanza che è intervenuta lo ha trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti necessari in ragione del trauma cranico che ha ricevuto. Al momento, però, le sue condizioni non appaiono gravi. Sarebbe stata sicuramente molto più grave la situazione se nella caduta fosse precipitato dalla tromba delle scale. Gli accertamenti relativi all'ossservanza della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro sono svolti dal personale della Medicina del Lavoro, che è intervenuto su richiesta della Polizia.