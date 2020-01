Colpito ad una gamba da un cavo in acciaio: trasportato d'urgenza al Bufalini

Infortuni sul lavoro lunedì mattina alla ditta Querzoli. Un capo reparto 50enne di origine tunisina è rimasto gravemente in un incidente avvenuto poco dopo le 8.30 nell'azienda di via Luciano Lama. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, la Medicina del Lavoro ed i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Sembra che l’infortunio sia stato causato dalla rottura di una boccola che teneva in tensione un cavo di acciaio. Il rilascio del cavo avrebbe causato un colpo a frusta che ha colpito alla gamba il dipendente, che ha perso molto sangue poiché la ferita è prossima all’arteria femorale. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al nosocomio cesenate.