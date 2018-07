Perde l'equilibrio e cade da un'impalcatura mobile: volo di circa quattro metri

E' precipitato da un'impalcatura mobile mentre stava effettuando un'operazione di pulizia dei vetri in un'attività commerciale. Infortunio sul lavoro nel cuore della mattinata di lunedì in viale Bologna. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio del personale della Medicina del Lavoro, che ha operato insieme ai Carabinieri, l'operaio si trovava ad un'altezza di circa quattro metri su un mezzo attivato da un collega di lavoro che operava dal pian terreno. Improvvisamente, durante lo spostamento della torre, l'uomo che si trovava sul ponteggio ha perso l'equilibrio, rovinando per terra. Immediata la richiesta d'intervento ai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Ravenna. Fortunatamente il ferito è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.