Cade dal camion e batte la testa: operaio trasportato d'urgenza al Bufalini

E' caduto da un camion riportando un trauma cranico. Un operaio macedone di 45 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto intorno alle 18 in via Monari. La dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri, che hanno operato insieme al personale della Medicina del Lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sulla strada erano in corso dei lavori collegati alla posa della fibra ottica.

L'operaio era salito sul mezzo, a quanto pare per un'operazione di carico di un muletto, quando è precipitato. Immediata la richiesta d'intervento al 118, che hanno operato inizialmente con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo e quindi con l'elimedica. Il ferito è stato trasportato al Maurizio Bufalini di Cesena.