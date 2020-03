Infortunio sul lavoro in un'azienda: trasportato con l'elimedica al Bufalini

Infortunio sul lavoro lunedì mattina verso le 11 all’interno di una ditta di assemblaggio di divani in via Cartesio. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì sono intervenuti quando sul posto era già presente personale medico che stava prestando assistenza ad un dipendente, un cinese di 51 anni, residente in città, che si trovava in stato di semi incoscienza a causa del colpo di frusta ricevuto da un tirante che stava assicurando sul fusto in legno che forma la struttura portante del divano.

La Polizia ha provveduto a fare i primi rilievi di quanto accaduto, segnalando l’episodio per quanto di competenza alla medicina del lavoro. L’infortunato è stato trasportato in elimedica al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Al momento non è nota la prognosi, che prima di essere emessa deve tener conto di un periodo di osservazione conseguente ai traumi cranici, anche se per il momento l’uomo non pareva trovarsi in pericolo di vita.