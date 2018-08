L'escavatore si ribalta: operaio agricolo 38enne resta gravemente ferito

Incidente sul lavoro giovedì pomeriggio in un podere agricolo a Pianetto, nel comune di Galeata. Un operaio agricolo di nazionalità straniera di 38 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essersi ribaltato su di un lato con un escavatore. La dinamica dei fatti, avvenuti intorno alle 16, è al vaglio ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Il ferito, residente a Santa Sofia, è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Non è in pericolo di vita, ma avrebbe riportato nell'episodio delle fratture vertebrali, al vaglio dei medici.