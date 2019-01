Infrastrutture, Bernabè a Salotto blu: "Le grandi opere servono"

Prendendo parte alla trasmissione condotta da Mario Russomanno che andrà in onda mercoledì alle 23 e15, il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè si è espresso sul dibattito in corso in merito alla realizzazione delle infrastrutture. "Occorre avere responsabilità ma anche coraggio, se a suo tempo i detrattori, ed erano tanti, avessero avuto la meglio, la diga di Ridracoli non sarebbe stata costruita - evidenzia -. Servono grandi opere anche in Romagna, la politica deve fare scelte e trovare i necessari accordi per portarle avanti".