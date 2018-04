Inglese e tecnologia col Summer Camp di Confindustria a Santa Sofia

Si avvicina la fine dell'anno scolastico, ma il progetto "S. e T.- Scuola e Territorio", promosso da Confindustria Emilia assieme all'Ufficio scolastico regionale, prosegue con i campi estivi. L'associazione ha definito diverse proposte in base all'eta' dei partecipanti. A partire dalla fine di giugno, infatti, gli studenti delle classi prime, seconde e terze delle scuole medie aderenti al progetto potranno partecipare ai Summer Camp che si terranno a Santa Sofia e Rovereto, in provincia di Trento. I campi estivi sono organizzati in collaborazione con Atlantide, il Centro residenziale universitario di Bertinoro, il Centro di formazione professionale "G. Veronesi" di Rovereto e Nuova Didactica, la Scuola di management di Confindustria Emilia.

Il programma dettagliato delle attivita' sara' presentato a studenti e genitori dopodomani alle 10 nella sede bolognese di Confindustria Emilia, in via San Domenico 4. Saranno presenti anche gli educatori che accompagneranno i ragazzi durante i soggiorni e i rappresentanti delle diverse realta' che hanno collaborato al progetto. Sono tre le tipologie di Summer Camp definite in base all'eta' dei ragazzi, per un totale di 144 posti disponibili, e in ognuno di essi, accanto ad attivita' di tipo ludico-ricreativo, verranno proposte attivita' di laboratorio. L'obiettivo principale e' quello di creare un ambiente stimolante, in cui i ragazzi siano impegnati in esperienze di osservazione, analisi e riflessione scientifiche tramite le quali prendere coscienza di competenze specifiche per trovare soluzioni logiche a problemi reali e accrescere il proprio bagaglio di esperienze, anche attraverso il lavoro di gruppo.

Ogni campo estivo (la durata e' la stessa per tutti, una settimana) offre 48 posti totali divisi in due turni da 24, con inizio il 29 giugno o il 5 luglio. Il summer camp 'Arte e tecnologia', a Santa Sofia, e' rivolto agli studenti delle prime medie, pensato per proporre attivita' divertenti per l'estate e al tempo stesso stimolare le competenze in ambito tecnologico e artistico e sviluppare la curiosita' e le abilita' dei ragazzi in campo naturalistico. Il summer camp 'Tecnologico', a Rovereto, e' per i ragazzi delle seconde medie che, tra giochi e attivita' di laboratorio, saranno coinvolti in attivita' divertenti e avranno l'opportunita' di sviluppare competenze tecnologiche e trasversali. Infine, il summer camp 'Speak English', a Santa Sofia, per il primo anno coinvolge i ragazzi delle terze medie: l'obiettivo e' offrire, grazie al supporto di educatori madrelingua, un'opportunita' di miglioramento della conoscenza dell'inglese, con particolare attenzione alla comprensione e alla produzione orale. (fonte Dire)