Inizia anche a Forlimpopoli la distribuzione delle mascherine alla popolazione

Nella giornata di giovedì amministratori, volontari e dipendenti dell'ente si sono ritrovati nella sala del Consiglio comunale di Forlimpopoli per preparare le buste con le mascherine per la distribuzione gratuita a tutta la popolazione. 5950 sono quelle messe a disposizione dalla Regione e 6000 quelle reperite dal Comune per coprire il più possibile il fabbisogno della popolazione. La distribuzione prenderà il via già nella giornata di domani grazie alla collaborazione della Protezione civile che le consegnerà direttamente nella buchetta della posta di ciascuna famiglia.



