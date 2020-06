Shopping, aperitivi e cene al chiaro di luna: il centro storico di Forlì si trasforma in un salotto estivo

Il cuore di Forlì si trasforma in un autentico salotto estivo. L’associazione dei commercianti "Forlìcentrostorico" si sono organizzati per la bella stagione, dando vita all'"Aperi....night", che animerà l'estate mercuriale. Nelle serate di lunedì, mercoledì e venerdì dei mesi di giugno e luglio i negozi e le attività del centro storico osserveranno un'apertura straordinaria. "Vogliamo che i forlivesi restino a Forlì, consumino a Forlì e ripartano da Forlì", è l'auspicio dei commercianti, che hanno chiesto ed ottenuto dall'assessore Andrea Cintorino, il patrocinio oneroso per la promozione e realizzazione dell’iniziativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Grazie all’opportunità di ampliamento e realizzazione di nuovi dehors a spese zero, al provvedimento di pedonalizzazione di alcune vie del centro, e ai nuovi impianti di pubblica illuminazione, c’è la possibilità e la voglia di ritornare in piazza in sicurezza e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento del contagio - dichiarato gli associati -. Vogliamo creare un vero e proprio salotto in centro". I negozianti ringraziano "tutta la Giunta Zattini e in particolare l’assessore Cintorino che si è messa a disposizione di questo importante progetto e della volontà di tutta l’associazione di far ripartire i luoghi e le ‘vetrine’ del centro con un piccolo ma prezioso contributo".