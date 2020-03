Civitella, quasi 200 telefonate dal Comune: gli over 75 non sono soli

Quasi duecento telefonate. L'amministrazione comunale di Civitella domenica ha contattato gli over 75 che vivono da soli, nell'intento di fornire a ciascuno le informazioni necessarie in questo momento di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus. "Le raccomandazioni sono quelle di stare a casa, di contattare il medico in caso di bisogno senza recarsi in ambulatorio - spiega il sindaco Claudio Milandri -. Abbiamo inoltre dato comunicazione sui servizi attivati, sulle consegne domiciliari ed un'informativa su come difendersi dalle truffe".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le quasi 200 telefonate effettuate ci hanno permesso di verificare la presenza di eventuali situazioni di anziani soli e privi di aiuti, con attivazione da parte nostra di un supporto immediato, grazie anche alla preziosa e attiva collaborazione dei volontari che si sono resi disponibili, anche per consegna a domicilio di beni di prima necessità - prosegue il primo cittadino -. Parlare con ogni singola persona o relativi famigliari ci ha reso molto contenti, perché in tanti ci hanno risposto che anche solo una telefonata è di aiuto a sentirsi meno soli. Ritenendo che in un momento come questo la vicinanza del proprio Comune alle persone più sole sia fondamentale, abbiamo fornito a tutti il numero 3382933487 da contattare in caso di reale bisogno".