Il Comune di Forlì aderisce alla campagna "Indifesa": un manifesto sulla facciata del municipio

Forlì aderisce al "Manifesto #indifesa: per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze" promossa da Terre des Hommes, membro della coalizione internazionale Girls Not Brides (Spose Non Bambine) e dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Terre dei Hommes è l’organizzazione leader in Italia nella promozione e protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze, temi centrali per uno dei più importanti e trasversali obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 a cui l’Italia ha aderito: il raggiungimento della Parità di Genere, l’emancipazione e l’autostima di tutte le donne le bambine e le ragazze. Terre des Hommes ha chiesto di celebrare la Giornata Mondiale Onu delle Bambine e delle Ragazze che è individuata nell'11 ottobre con l’obiettivo di stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere. Il Comune di Forlì aderisce all'iniziativa esponendo un banner sulla facciata del Municipio e pubblicando nella giornata di venerdì sul proprio sito internet www.comune.forli.fc.it materiale informativo e di approfondimento.