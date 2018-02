Il dramma di Diego, forlivesi vicini alla famiglia Marisi: "Lumini bianchi sulle finestre"

La città si mobilita per un gesto d'affetto verso la famiglia Marisi, colpita dal dramma della scomparsa del piccolo Diego, figlio di Francesco ed Antonella, il bimbo di sette anni morto sabato sera a seguito di improvviso malore . Si sta organizzando in queste ore un'iniziativa silenziosa: illuminare le case con tanti lumini bianchi. La mobilitazione, "Una candela per Diego", si sta diffondendo via social e attraverso i canali sms e Whatsapp: "Vorremmo - si legge nel messaggio - che la notte di mercoledì Forli si illuminasse con tante piccole candele bianche alle finestre delle nostre case perché nel cielo c’è un piccolo nuovo Angelo. Sarà un modo per potere dare un messaggio d’amore e di affetto alla famiglia di Diego".

Un'iniziativa spontanea, che si aggiunge ai tanti messaggi di cordoglio e solidarietà che in queste ore sta ricevendo la famiglia Marisi. Il dramma ha suscitato un vasto cordoglio in città, visto che la famiglia del bambino è molto conosciuta a Forlì per la sua attività nel basket locale: il nonno Adolfo Marisi è stato un giocatore ed allenatore e anche il padre Francesco ha giocato a lungo. Quest'ultimo inoltre è un volto noto per la sua attività all'associazione "Il Salto".

La veglia di preghiera

Martedì sera erano in tantissimi alla veglia di preghiera organizzata alla parrocchia di Coriano alla presenza di don Enzo Scaioli e don Luigi Casamenti. La salma di Diego è esposta alla camera mortuaria dalle 11 alle 19. Mercoledì ci sarà il funerale alle 15 nella chiesa di Coriano. Domenica, in occasione del derby di basket tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì 2.015, sarà osservato un minuto di silenzio.