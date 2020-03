Emergenza coronavirus, il Quartiere Romiti si attiva per portare aiuti ai bisognosi

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus si mobilita il Quartiere Romiti. La Farmacia Mainetti di Viale Bologna 61, gestita dai fratelli Claudia e Roberto, in collaborazione con il Comitato di Quartiere Romiti si attiva per portare aiuti concreti agli anziani e le persone più bisognose, in particolare persone sole, consegnando a domicilio, medicinali, attraverso prenotazione telefonica, che verranno recapitate al loro domicilio con un addetto della Farmacia ed uno del comitato di quartiere Romiti. Il numero telefonico della farmacia Mainetti è 0543-704646.

L’iniziativa proposta partirà mercoledì ed avrà una durata per il periodo necessario in questo momento di emergenza sanitaria difficile di lotta al contrasto della diffusione epidemica del Coronavirus. "Il Comitato di Quartiere Romiti - comunica il coordinatore Maurizio Naldi - è sempre stato in prima linea in situazioni di emergenza, ricordiamo il terremoto dell’Italia centrale del 2016, quando furono raccolti e consegnati in tempi brevi beni primari e fondi per l’aiuto delle popolazioni colpite. Tanti progetti sono in campo, oggi, per l’integrazione giovanile, per le scuole primarie, dove il dna del comitato di quartiere Romiti viene espresso alla massima potenza".

"Questa collaborazione con la Farmacia Mainetti va nella direzione giusta che rientra negli obiettivi che il comitato si è posto già al suo insediamento nel 2015 - conclude Naldi -. Questo comitato di Quartiere che ormai è giunto al termine del suo mandato quinquennale farà del suo meglio per dare un contributo positivo ed utile alla popolazione territoriale con ogni forza disponibile in questo momento di necessità".