Tante iniziative in ricordo del piccolo Diego: minuto di silenzio sui campi e raccolta fondi per la scuola

E' trascorsa una settimana dal dramma di Diego Marisi, il bimbo di 7 anni morto sabato scorso a seguito di un malore. Il mondo del basket si è stretto attorno alla famiglia Marisi dedita alla pallacanestro (papà Francesco ha vestito la casacca dell'Aics, mentre nonno Adolfo è stato giocatore prima e allenatore poi), osservando sabato un minuto di silenzio nei campi che hanno ospitato le partite Gaetano Scirea-Nuova Psa Modena (campionato serie C) e Tigers Forlì-Baltur Cento (campionato serie B).

Prima del raccoglimento Laura Carollo, sorella di mamma Antonella, ha letto commossa un ricordo del piccolo Diego scritto dalla famiglia: "Diego era un bimbo coraggioso, leale, sempre con il sorriso; un sorriso che vi avrebbe contagiato". Domenica un minuto di raccoglimento sarà osservato anche prima del derby tra OraSì Ravenna e Unieuro Forlì 2.015, con il Basket Club Marini che ha scelto di ricordare Diego accendendo la luce della torcia dei cellulari.

Intanto il "Comitato Genitori Scuola Bersani" ha organizzato una raccolta fondi per l'istituto scolastico in memoria del piccolo da destinare a vari progetti: "Diego sarà anche nei progetti della sua scuola che saranno realizzati, grazie alle donazioni fatte in suo ricordo". Si legge in un post pubblicato sul social network: "Diego è nel sorriso dei bambini. Diego è negli occhi dei buoni genitori. Diego è in un campo da basket e in una palla che rimbalza. Diego è in ogni classe della sua scuola. Diego è in ogni bimbo che corre felice. Diego è in ogni coccola che diamo ai nostri figli. Diego è in ogni rimprovero di un genitore, seguito da un abbraccio". Queste le coordinate bancarie per la donazione: IT-38/A/03273/13202/000110105475, intestato alla scuola primaria "G. Bersani": causale "Una luce di affetto per Diego".