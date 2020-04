Un'opera tanto attesa: al via i lavori per la rotonda tra viale Roma e via Cerchia

Al via giovedì i lavori per la realizzazione della nuova rotonda in via Cerchia, Monari e viale Roma. Secondo le stime del Comune, salvo condizioni meteo avverse ed imprevisti, l'opera sarà completata in circa cinque mesi. I lavori sono realizzati dalla società FCD RE.1 s.r.l., soggetto attuatore della vicina area Adu 8 comparti "A/B", in cinque diverse fasi lavorative al fine di ridurre i disagi alla circolazione su viale Roma.

La prima fase, come da crono programma, prevederà la chiusura della bretella di collegamento tra viale Roma e via Monari per la realizzazione di un'idonea area di cantiere e l'esecuzione dei primi lavori di bonifica del percorso ciclopedonale. Contestualmente verrà ridefinito, in via provvisoria, l'innesto fra viale Roma e via Monari per permettere la svolta di mezzi pubblici.

Le successive fasi due e tre prevederanno lavorazioni all'esterno della carreggiata di viale Roma ed in particolare la realizzazione dei percorsi ciclopedonali sul lato di via Monari e sul lato di via Cerchia. Durante le prime tre fasi dell'intervento la circolazione su viale Roma resterà sostanzialmente inalterata salvo il verificarsi di possibili rallentamenti dovuti ai restringimenti della carreggiata.

La fase quattro vedrà realizzata, in via provvisoria, la parte centrale dell'infrastruttura e che di fatto identificherà la circolazione a rotatoria dell'intersezione. Nell'ultimo intervento verranno eseguite le opere di completamento e finitura dell'infrastruttura senza modifiche alla viabilità precedentemente impostata e che diventerà definitiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Durante l'esecuzione di tutto l'intervento potranno comunque verificarsi disagi e rallentamenti alla normale circolazione, pertanto si cercherà di ridurli, ove possibile, utilizzando apposita cartellonistica", informa il Comune.

Sostieni ForlìToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di ForlìToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: