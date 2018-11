Non rispetta il foglio di via: 23enne finisce nei guai

Nell'ambito dei consueti controlli del territorio svolti quotidianamente, gli agenti della Volante della Questura di Forlì hanno denunciato a piede libero una romena di 23 anni. La ragazza è stata identificata lunedì mattina in Piazzale Zambianchi, risultando inottemperante al provvedimento del foglio di via dal territorio mercuriale. Per questo motivo è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria.