Quota 100, Forlì-Cesena al quarto posto in Regione per numero di domande

Sono 603 le domande per la Quota 100 presentate nella Provincia di Forlì-Cesena al 14 marzo. Il territorio si colloca al quarto posto in Regione per numero di domande presentate, dietro solo a Bologna (1518), Modena (1008) e Reggio Emilia (731). Questi gli altri dati: Parma (600), Ferrara (527), Ravenna (474), Piacenza e Rimini (298). La Quota 100 è un meccanismo che consente ai lavoratori di andare in pensione anticipatamente quando la somma dell'età anagrafica e quella degli anni di contributi versati equivale a 100. Il requisito minimo sono i 62 anni di età e di conseguenza i 38 anni di contributi, con quest'ultimo che rimane fermo anche per i contribuenti con età superiore. Per questo motivo, per i lavoratori con 63, 64, 65 e 66 anni si parlerà di Quota 101, 102, 103 e 104. Il discorso cambia per chi raggiunge i 67 anni, che potrà uscire dal lavoro con le vecchie regole, accumulando il requisito minimo di 20 anni di contributi.

Come fare domanda

La domanda si può presentare utilizzando i servizi Inps online, oppure rivolgendosi a patronati e centri di assistenza fiscale (Caf), oppure chiamando il contact center Inps (803164 da telefono fisso, 06164164 da mobile). Per chi sceglie la modalità telematica sono necessarie le credenziali di accesso (pin Inps, oppure Spid o carta nazionale dei servizi). Bisogna andare sulla pagina dedicata a “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert Ape Sociale e Beneficio precoci”, scegliere l’opzione “nuova domanda” dal menù di sinistra e poi selezionare la voce relativa alla tipologia di domanda che si presenta.