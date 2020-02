Inquinamento delle falde, si pompa l'acqua contaminata per smaltirla. Saranno necessari altri pozzi

E' stata individuata la possibile origine dell'inquinamento della falda superficiale in un'area compresa tra via Dragoni, lo scolo Cerchia, via Balzella e via Masetti, un quadrilatero di circa un chilometro e mezzo di lato ed un'estensione totale di circa 2,5 chilometri quadrati nella zona Est della città, che ricomprende non solo zone industriali, ma anche aree residenziali come via Puccini e via Mascagni. La contaminazione è in prossimità di cisterne interrate dismesse negli anni Novanta, ma sono in corso le attività per identificare l’estensione della contaminazione e individuare la sorgente primaria dell’inquinamento.

Venerdì scorso il Comune di Forlì ha emesso un'ordinanza urgente che vieta ogni prelievo di acqua dalla falda all'interno di quel poligono fino a data da definire. Nell’ambito di indagini ambientali svolte da un’impresa che gestisce un deposito di sostanze chimiche in via Dragoni a Forlì, è stata accertata infatti un’importante contaminazione nelle acque della falda più superficiale e nel suolo. Si sono riscontrati superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione di cui alla vigente normativa per composti organoclorurati e per alcuni metalli. Si tratta di benzene, toluene, xylene, cloroformio, cloruro di vinile, dicloroetano, dicloroetilene, tetracloroetilene, ed altri inquinanti.

La situazione di contaminazione è stata comunicata ad Arpae dall’azienda che ha prontamente attivato anche la messa in sicurezza d’emergenza mediante la messa in opera di un sistema di Pump&Stock. Il sistema, installato in corrispondenza di tre pozzi realizzati nel sito, preleva le acque contaminate per il loro successivo smaltimento, togliendole così dal circuito delle acque utilizzabili. Tali indagini richiederanno ulteriori accertamenti tecnici quali la realizzazione di nuovi pozzi piezometrici, indagini analitiche al fine di presentare e realizzare un progetto di bonifica. A ridosso dell'area in cui sono vietati gli attingimenti d'acqua si trovano degli orti per gli anziani di via Dragoni, che tuttavia non sarebbero toccati dall'inquinamento.

In via cautelare, in considerazione degli elevati valori riscontrati nella falda, l’Amministrazione comunale ha adottato un provvedimento di ordinanza contingibile e urgente con cui è stata disposta l’immediata sospensione dei prelievi idrici dai pozzi ad uso privato, domestici ed extradomestici, dai quali venga emunta acqua a fini produttivi nonché qualunque tipo di utilizzo di dette acque nelle aree ricomprese all’interno del poligono di strade, scoli e allineamenti come da cartografia sotto riportata.

Queste le aree interessate dall'ordinanza: via Balzella limitatamente al tratto compreso tra lo scolo Cerchia e via Masetti; via Masetti Antonio limitatamente al tratto compreso tra via Balzella e via Pietro Zangheri; via Pietro Zangheri limitatamente al tratto compreso tra il ponte sulla ferrovia e l’incrocio con via Giovanni Pollini; da questo ultimo in linea retta fino a via Giacomo Puccini, indi via A.Vivaldi e in linea retta fino alla via Dragoni incrocio con la via Lodovico Spontoni; e via Dragoni limitatamente al tratto tra la via Lodovico Spontoni e la via Clemente Monari indi in linea retta fino alla via Balzella lungo lo scolo Cerchia.