Auto sospetta, scatta l'inseguimento: il giovane automobilista era "alticcio"

Sorpreso "alticcio" al volante di un'auto. Un 19enne di nazionalità albanese, residente a Modigliana, è stato denunciato martedì sera a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Faenza per guida in stato d'ebrezza. Erano circa le 23 ed i militari erano impegnati in un posto di controllo in via Delle Ceramiche, quando hanno notato una "Alfa Romeo 147" nera che circolava nella strada alle loro spalle con almeno tre persone a bordo con atteggiamenti sospetti.

Uno di questi ragazzi ha urlato qualcosa di non ben definito per attirare l’attenzione dei clienti del vicino Bar delle Corriere, col conducente a dirigersi verso la periferia. I militari a quel punto hanno inseguito la vettura, intimando l'alta. Alla guida vi era un 19enne in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Sottoposto all’alcoltest è emerso un tasso alcolemico pari a 0,82 grammi per litro. La patente è stata immediatamente ritirata, mentre l'auto è stata affidata al proprietario.