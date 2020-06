Inseguimento all'americana dei rapinatori: i carabinieri li braccano con l'elicottero e bloccano due banditi

Trambusto sulle strade della Romagna ed in particolare al centro commerciale 'Montefiore' di Cesena nella mattina di martedì. Intorno alle 10, i carabinieri hanno intercettato e inseguito un gruppo di tre banditi che avrebbero tentato di assaltare una banca nella zona tra Bologna e Imola. In particolare, i militari avrebbero “agganciato” le due auto dei fuggitivi a Forlì, e ne è nato un rocambolesco inseguimento in via Enrico Mattei, poi nelle campagne di Santa Maria Nuova e infine sulla Secante di Cesena. I banditi sono stati braccati grazie all'ausilio dell'elicottero dei carabinieri, che ha fatto sentire il fiato sul collo ai banditi.

I rapinatori, per tentare un'ultima disperata manovra diversiva, dalla Secante sono piombati nel parcheggio sotterraneo del parcheggio del 'Montefiore' intorno alle 10,30, col centro commerciale in quel momento pieno di centinaia di persone, tra dipendenti e clienti. Una mossa astuta, per sfuggire al controllo aereo, nascondendosi in un grande e affollato parcheggio coperto. Tuttavia sul posto sono giunte in forze anche la pattuglie dei carabinieri, in totale 5 auto con mitra spianato che hanno iniziato a perlustrare il parcheggio, chiudendolo al transito di passaggio. Grande agitazione al 'Montefiore' per circa un'ora. L'elicottero ha continuato a stazionare sulla verticale del centro commerciale per sorvegliare l'operazione dall'alto e in molti hanno creduto che si trattasse di un allarme bomba. I carabinieri del Reparto Operativo, secondo le prime informazioni, hanno bloccato due persone delle tre in fuga. Sono in corso ulteriori accertamenti investigativi, coordinati dalla Procura di Forlì.