Tentano il furto al deposito Enel: ladri inseguiti, uno viene catturato dall'Arma

Inseguito e bloccato dai Carabinieri dopo aver tentato un furto al deposito Enel di via Lunga con due complici, quest'ultimi uccel di bosco. Si tratta di un 21enne forlivese, già noto alle forze dell'ordine, nullafacente. L'episodio si è consumato nella nottata tra domenica e lunedì. I militari di Villafranca sono intervenuti in seguito ad una segnalazione, intercettando tre individui che si erano introdotti all'interno dell'area privata. Alla vista dgeli uomini dell'Arma si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento al culmine del quale è stato bloccato ed arrestato il forlivese. Comparso in tribunale con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso, il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Forlì e della permanenza domiciliare in orario notturno.