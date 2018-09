Senza casco sul motorino rubato: la folle fuga di due minori finisce con un incidente

In fuga in sella ad una motorino rubato. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Municipale di Forlì hanno intercettato due ragazzini in sella ad un ciclomotore, entrambi senza casco. Alla vista della pattuglia si sono dati alla fuga, zigzagando a velocità sostenuta per le vie del centro. Durante la fuga si sono scontrati con un'auto che si trovava ferma ad un incrocio.

In seguito all'urto il conducente del ciclomotore ha abbandonato il mezzo dileguandosi a piedi e lasciando il passeggero a bordo del ciclomotore incustodito. Effettuate le opportune verifiche è emerso che sia il conducente, nel frattempo rintracciato, che il trasportato erano minorenni e che stavano circolando su un mezzo rubato nella mattinata stessa ad un anziano residente a Forlì.

Il ciclomotore è stato restituito al legittimo proprietario mentre i genitori del minore che si trovava alla guida del mezzo dovranno rispondere ad una lunga serie di violazioni.