I carabinieri intercettano un'auto rubata: militari speronati, scatta l'inseguimento

Concitato inseguimento per le vie di Meldola da parte dei carabinieri. Il tutto è partito in via Sbaraglio quando i militari del Radiomobile, nel pomeriggio di giovedì, hanno intercettato un'auto risultata rubata qualche giorno fa a Forlì, una Renault Kangoo, e si sono messi in procinto di segnalare l'alt. Il conducente del mezzo rubato, però, non si è dato per vinto e ha speronato l'auto dei carabinieri per guadagnarsi la fuga. Una sterzata brusca dei militari ha fatto sì che l'impatto fosse solo tra i due spigoli dei mezzi e non frontale, limitando così i danni e impedendo che i carabinieri rimanessero feriti.

Il tempo di invertire la marcia ed è iniziato l'inseguimento. Il bandito ha sfruttato il poco tempo di distacco dai carabinieri per abbandonare il mezzo a circa un paio di chilometro di distanza, ritrovato lungo una strada poco lontano. Dell'occupante, fuggito a piedi, nessuna traccia. L'auto è stata posta in stato di sequestro per i rilievi investigativi. Non è stato ritrovato materiale significativo, come arnesi da scasso o utensili di solito utilizzati dai ladri. Sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Meldola.