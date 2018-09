Rocambolesca fuga dalla PolStrada: folle corsa con doppio incidente. Ferita anche una forlivese nel giorno del compleanno

Rocambolesca fuga dalle "luci blu" della Polizia Stradale con doppio incidente. Il responsabile, un marocchino di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato dopo una ventina di minuti, venendo denunciato per fuga ed omissione di soccorso. Il fatto è avvenuto lunedì sera, intorno alle 21.20. La pattuglia della PolStrada di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, era impegnata in un posto di controllo in Piazzale della Vittoria, quando ha intimato l'alt ad una "Peugeot 206" con tre giovani a bordo.

Il conducente, anzichè fermarsi, ha schiacciato il piede sull'acceleratore, dileguandosi in direzione di Faenza. Dopo aver imboccato via Marsala, in corrispondenza dell'incrocio con via Tre Mori, ha tamponato una "Fiat Palio" condotta da una forlivese di 51 anni, che ha "festeggiato" il giorno del compleanno con un incidente. La "Peugeot" è proseguita nella folle corsa, colpendo una "Nissan Micra" in sosta.

Anche questo secondo urto non ha fermato l'automobilista. La vettura è stata quindi abbandonata lungo il percorso e trovata dal personale in divisa. Dopo una ventina di minuto si è materializzato il conducente. Si tratta di un 25enne marocchino, patentato da soli 4 mesi, e già noto alle forze dell'ordine. Sia il ragazzo che la 51enne forlivese sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano per accertamenti.

Il 25enne è stato denunciato a piede libero per fuga ed omissione di soccorso. Si è provveduto anche al ritiro della patente di guida, oltre a sanzionarlo per non essersi fermato all'alt, velocità pericolosa e bombole dell'auto alimentata a gpl scadute. Complessivamente sono stati decurtati 36 punti.