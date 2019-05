Insulti razzisti nella partita di basket? Il tribunale sportivo "scagiona" l'arbitro

E' stata comminata la sanzione più lieve, quella dell'ammonizione per l'arbitro Nathan Conte, che fu accusato lo scorso novembre di essere l'autore di un supposto episodio di razzismo in campo al Palapicci di Forlimpopoli. Alcuni giorni fa è stato depositato il verdetto del tribunale sportivo della Federazione Italiana Pallacanestro che di fatto scagiona l'arbitro. Il "fischetto" era finito sotto accusa per una frase indirizzata ad un giocatore, quando questo gli mise una mano sul braccio per protestare contro una scelta arbitrale. L'arbitro, secondo le accuse, avrebbe detto "Toglimi le mani di dosso, negro". Si trattava di Orobosa Monday, atleta dei Buskèrs Forlimpopoli, durante la partita con la Scuola Basket Ferrara, lo scorso 23 novembre, match del campionato regionale di serie D.

Tuttavia il tribunale sportivo ha considerato che nessuno ha sentito proferire la frase direttamente, ed ha analizzato un filmato dall'audio non chiaro in cui, anche dall'analisi del labbiale e dalla reazione non deconcentrata dal gioco dei giocatori vicini, la parola offensiva di tipo razzista non sarebbe stata detta. Secondo il tribunale federale, in particolare, nella concitazione dell'episodio la frase realmente detta sarebbe stata "Toglimi le manacce di dosso". Una frase ritenuta comunque irriguardosa e non conforme al principio di lealtà, ma non di stampo razzista. Per questo l'arbitro ha subito solo un'ammonizione.

Non sono tuttavia soddisfatti i Buskers di Forlimpopoli. Commenta il presidente Christofer Gardelli: "Resto attonito, rammaricato e senza speranza, perché se chi è al potere fa “spallucce” o non vuole vedere, allora è difficile che qualcosa possa cambiare. Continuo a credere nello sport, quello fatto da giocatori, allenatori e società. Solo noi possiamo provare a cambiare questo corso. Ma ho paura che resteremo sempre e solo ribelli".