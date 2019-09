Nuova luce su Galeata: "Più sicurezza e risparmio economico ed energetico"

Luci su Galeata. Sta prendendo corpo nel comune bidentino il progetto di riqualificazione di tutta l'illuminazione pubblica. "Stiamo provvedendo alla sostituzione dei punti luce divenuti vetusti ed inneficienti, sia in centro che nelle frazioni - informa il sindaco Elisa Deo - con dispositivi ecocompatibili ed economicamente più sostenibili.

In particolare, si sta procedendo all'installazione di 500 punti luce con lampade a led a basso consumo, a flusso continuo notturno senza alternanza di accensione, estensioni ed ex novo in luoghi abitati, ma da sempre senza copertura di illuminazione ed attraversamenti pedonali protetti".

Chiarisce il primo cittadino: "L'intervento da 350mila euro, per scelta amministrativa, è interamente coperto da somme derivanti dal bilancio comunale, senza l'accensione di mutui. Considerata la stima di un risparmio di 30mila euro annui, pari alla metà del costo attuale, prevediamo di ripagare la spesa del progetto entro il nostro mandato".

Più luce, conclude Deo, si traduce quindi in "più sicurezza, maggiore risparmio energetico e notevole risparmio economico".