Corso Mazzini, via libera della giunta: nuove panchine, fioriere, portabici e cestini

Un'area del centro storico di Forlì si arricchisce di nuovi arredi urbani. Si tratta di fioriere, panchine, portabiciclette e cestini per la raccolta rifiuti che saranno installati in in Corso Mazzini (interessato in questo periodo da una serie di attività di rilancio sociale e commerciale) e nelle vie Dei Filergiti e Gaudenzi, fresche di iintervento di riqualificazione della pavimentazione stradale. L'importo del progetto, predisposto dai tecnici del Servizio Viabilità, è di 60mila euro.

Il via libera definitivo è arrivato dalla Giunta comunale, riunitasi il 28 dicembre scorso. Nella relazione di presentazione degli interventi di riqualificazione, viene evidenziato come "la consapevolezza di una crisi di identità che attraversano nella quasi generalità i centri storici italiani non deve essere fonte di scoramento ma deve stimolare sempre più a trovare mezzi e strategie che favoriscano la riappropriazione e un nuovo impulso degli stessi". L'auspicio è "che l’idea complessiva di progettazione unitaria mantenga una su a linea “riconoscibile” caratteristica del centro storico cittadino".