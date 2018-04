Ciclisti volano fuori dai sentieri: due interventi di salvataggio del Soccorso Alpino

25 aprile festivo particolarmente impegnativo per il personale del Soccorso Alpino. Oltre all'intervento al Passo della Calla, per il salvataggio di due escursionisti feriti, gli specialisti delle operazioni di soccorso in aree impervie sono stati impegnati in altri due interventi nell'arco di poche ore. La prima chiamata arriva alle 12:30 circa, quando è stato richiesto l’intervento dei tecnici del Soccorso Alpino a Premilcuore, per un ciclista che perdendo il controllo del mezzo è rovinato lungo il tracciato della Endurance Race, gara agonistica di mountain bike. Sul posto sono giunte due squadre della Stazione Montefalco con medico, che una volta immobilizzato il paziente, un 18enne di Santa Sofia, lo hanno trasportato con barella portantina in calata, fino alla strada, consegnandolo poi all’ambulanza del 118.

Durante la stessa manifestazione, era presente un presidio medico sempre del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, che ha assistito ed è intervenuto in diversi incidenti di gara. Mentre le due squadre intervenivano a Premilcuore, è arrivata una seconda chiamata, alle 13, sempre per un ciclista finito fuori sentiero, questa volta in località ponte della sega, vicino alla foresta della Lama. Sono subito state attivate altre due squadre per l’avvicinamento, che non è risultato semplice a causa della posizione dell’incidente, molto lontano da strade forestali agibili; è stato cosi attivato l’elicottero di Pavullo, che è riuscito a vericellare il paziente e portarlo in ospedale.