Tra degrado e guano di piccioni, il Comune corre ai ripari: si disinfesta il parcheggio "dimenticato"

Poco sfruttato e lasciato nel degrado e nella sporcizia. L'amministrazione comunale di Forlì corre ai ripari, annunciando una serie di interventi di disinfestazione per il parcheggio sotterraneo 'Forlanini', a quattro passi dal centro storico, in viale Vittorio Veneto. Quest'area di sosta, gratuita, doveva essere uno dei parcheggi “di corona”, dove cioè lasciare la macchina lungo i viali della circonvallazione per poi raggiungere il centro a piedi o con altri mezzi. E' stato realizzato sotto l'edificio dell'hotel Executive, quando è stata riqualificata l'area ex Bartoletti, ma non è mai entrato nelle abitudini dei forlivesi, anche perché di difficile accesso, schiacciato tra il retro del palazzo e la ferrovia.

Attraverso un video-reportage di ForlìToday, ne è emerso un ambiente desolato, con la gran parte degli stalli liberi. Un parcheggio dimenticato, dove il degrado subentra alla desolazione, tra graffiti sui muri, cattivi odori e macchie di umidità. E il problema più grosso sono i piccioni. L'intero parcheggio è diventato infatti una colonia e soprattutto nei giorni di brutto tempo è qui che centinaia di volatili trova riparo, con quello che ne consegue per la fruibilità dell'area. Le traverse in cemento del soffitto e i pavimenti sono ormai diventati dei depositi di guano ed escrementi. Una situazione che di sicuro non incoraggia l'uso di un parcheggio che ormai da anni vive nell'abbandono.

Venerdì mattina il Comune ha annunciato finalmente la tanto attesa opera di disinfestazione. Il primo intervento si terrà sabato, mentre il successivo 8 giorni più tardi, domenica 10 giugno. L'area sarà chiusa per consentire le operazioni di allontanamento dei volati ed un'accurata opera di pulizia. I lavori consistono, oltre alla disnfestazione, anche alla rimozione del guano causato dalla presenza di una colonia di piccioni che stazionano nelle rientranze delle strutture edili. La chiusura si protrarrà per alcuni giorni con lì'intento di “disabituare” i piccioni allo stazionamento all'interno del parcheggio e far si che i risultati della pulizia siano duraturi nel tempo. Tali chiusure sono previste anche nel periodo dal 16 giugno 2018 al 26 agosto 2018 solo dalle ore 6.00 di sabato alle ore 24.00 di domenica per continuare l'attività di allontanamento dei volatili.