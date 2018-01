Dà in escandescenza al Sert: rompe monitor dei pc e colpisce un'infermiera

Ha dato in escandescenza al Sert, colpendo al volto un'infermiera e rompendo alcuni monitor di computer. Una ragazza di 22 anni è stata denunciata a piede libero dagli agenti della Volante della Questura di Forlì con l'accusa di "danneggiamento aggravato". I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di martedì negli uffici di via Orto del Fuoco. La ragazza, che usufruisce dei servizi del Sert, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, avrebbe preteso la somministrazione di farmaci. Al rifiuto dei sanitari, la 22enne ha cominciato ad urlare, prendere medicinali e dimenarsi, fino a colpire al volto un'infermiera, rompendole anche gli occhiali che indossava. Quindi ha proseguito nella reazione violenta, scagliando a terra alcuni monitor dei pc, danneggiandoli. A quel punto è stato richiesto l'intervento del 113. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, la giovane si era calmata. E' comunque stata trasportata al pronto soccorso per una valutazione psichiatrica. L'infermiera si è riservata di presentare querela.