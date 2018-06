Entra in un bar e mette sotto carica il cellulare senza consumare: scoppia il putiferio

E' entrata in un bar, e, come se fosse casa sua, ha messo sotto carica il telefonino, senza consumare. Al richiamo del barista, si è alteraata, innescando un violento alterco con tanto di colluttazione. Si è reso necessario l'intervento di due Volanti della Polizia per metter fine al litigio. L'episodio si è consumato domenica pomeriggio, in un bar gestito da cinesi nei pressi del centro storico. Erano circa le 15 quando nel locale si è presentata una 43enne di nazionalità nigeriana, attaccando alla corrente il carica batterie per ricaricare lo smartphone.

La donna non ha chiesto nulla da bere o mangiare, alimentando così il disappunto dell'esercente. La signora non l'ha presa bene, reagendo con le mani alle parole del barista. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale la 43enne ha afferrato anche un posacenere per scagliarlo contro l'uomo, il quale è riuscito a proteggersi dal colpo con un braccio. All'arrivo delle pattuglie della Polizia, l'extracomunitaria ha oltraggiato ed offeso il personale in divisa. Si è reso necessario l'intervento del marito, italiano, per calmarla ed allontanarla.

Il barista, nonostante i segni dell'aggressione subìta, non ha voluto recarsi al pronto soccorso per farsi refertare, non scegliendo tra l'altro di non sporgere denuncia. La nigeriana è stata deferita a piede libero con l'accusa di violenza privata ed oltraggio a pubblico ufficiale.