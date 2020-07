Cava, rinasce il pluri secolare albero del gelso: "Presumibilmente ha 300 anni"

Rinasce il plurisecolare albero del gelso per la coltivazione del baco da seta, che si trova alla Cava in viale Bologna. Il comitato di quartiere ha voluto ringraziare "per l'interessamento mostrato" il consigliere comunale Marinella Portolani e l'assessore Giuseppe Petetta per l'intervento di potatura effettuato nei mesi precedenti. "Da una misurazione della circonferenza del tronco, l'albero dovrebbe avere circa 300 anni", spiegano dal comitato. Tra gli interventi di riqualificazione effettuati in zona anche la re-installazione della tabella indicante il viale Bologna dal 275/A al 275/D trafugata nel lontano 2017.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.