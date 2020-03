Coronavirus, partito dal centro storico l'intervento di sanificazione stradale

Ha preso il via mercoledì mattina l'intervento di sanificazione stradale di Alea Ambiente annunciato nei giorni scorsi e che riguarda tredici comuni del Forlivese. Progressivamente saranno interessate le vie del centro storico e della cintura urbana di Forlì e anche degli altri comuni, seguendo il consueto calendario di igiene urbana disposto dalla società, che prevede frequenze di pulizia differenti anche in funzione all'entità dell'arteria stradale. In particolare mercoledì mattina sono stati interessati il centro storico e parte della cintura urbana di Forlì.

L'assessore con delega all'Ambiente, Giuseppe Petetta, aveva spiegato nei giorni scorsi che "i tecnici di Alea percorreranno le vie del centro storico e quelle a più alta densità abitativa con un’autobotte contenente una soluzione igienizzante a base di ipoclorito, da nebulizzare lungo tutto il manto stradale. Si tratta di un’ulteriore strumento per combattere la diffusione del Coronavirus che abbiamo responsabilmente concordato con i vertici aziendali di Alea la cui sensibilità non è mai stata messa in discussione".

