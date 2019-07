Si rompe una tubatura del gas durante i lavori: intervengono i Vigili del Fuoco

Disagi mercoledì a Santa Maria Nuova per la rottura di una tubatura di gas metano durante un'attività di lavori. Il fatto è avvenuto in via Sant'Andrea. Per consentire la messa in sicurezza dell'area e il ripristino del guasto, Carabinieri, Polizia e Polizia Locale hanno provveduto alla chiusura delle arterie che conducono in via Sant'Andrea. I Vigili del Fuoco del comando di viale Roma hanno provveduto a chiudere la tubatura, con successiva riapertura delle strade.