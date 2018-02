Intervenuti per una lite tra padre e figlio gli agenti scoprono l'orticello di marijuana

Nella mattinata di giovedì il personale della polizia di Stato di Forlì è intervenuto in un'abitazione dove, alcuni vicini, avevano segnalato una lite particolarmente accesa. Arrivate sul posto, le divise hanno trovato padre e figlio, quest'ultimo un 21enne, che avevano litigato furiosamente col ragazzo che era ancora in preda a una forte agitazione. Riporati alla calma, gli agenti hanno perquisito l'appartamento e, nel garage, hanno così scoperto una fiorente coltivazione di marijuana. A finire sotto sequestro sono state le piantine e tutta l'attrezzatura per coltivarle, tra cui ventilatori, condensatori, termometri digitali e lampade alogene oltre ad un tubo di aereazione in alluminio. Nel garage, inoltre, sono stati trovati 800 grammi di prodotto già essicato e pronto per essere venduto insieme a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e un "manuale" per gli aspiranti agricoltori. Tutto è stato sequestrato e, il 21enne, è stato denunciato a piede libero per coltivazione di marijuana.