Interviene per un portone danneggiato dai petardi e viene aggredito: Halloween "da paura" per un poliziotto

La Polizia interviene per un portone danneggiato da un petardo e "in cambio" si becca un aggressione da parte di un ubriaco. Un cittadino italiano di origine ivoriana di 46 anni è stato denunciato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di indicazioni sulla sua identità personale all’esito di un intervento effettuato nella notte di Halloween dalle Volanti in forza all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Forlì-Cesena.

L’intervento è stato effettuato intorno alle 4, a seguito di un piccolo principio di incendio causato dalla mano di qualcuno che, festeggiando la ricorrenza di Halloween, ha ben pensato di inserire e fare esplodere un petardo nella cassetta della lettere di una palazzina del centro. Sul posto, oltre alle volanti, anche i Vigili del Fuoco che hanno immediatamente assicurato che il gesto non provocasse danni maggiori, limitandoli così allo spavento e al fumo acre che si era diffuso negli androni condominiali. Senonché, pur essendo rimasta ignota l’identità dell’autore del gesto, gli agenti, per concludere le attività di accertamento, hanno richiesto ai presenti – in particolare all’autore della richiesta di intervento – di declinare le proprie generalità, anche per documentare l’identità della parte offesa.

L'individuo, inaspettatamente, secondo la Polizia in preda ai fumi dell’alcool, lamentando che la richiesta fosse illegittima e presentandosi come colui che aveva “salvato le vite di tutti residenti” si è rifiutato di dare documenti e dichiarare nome e cognome, dilungandosi per parecchi minuti in una discussione con gli operatori i quali, a quel punto, si sono trovati costretti a intimargli di seguirli in Questura per l’identificazione, anche in ragione del fatto che non poteva escludersi che questo suo rifiuto potesse essere finalizzato a eludere possibili pendenze per altri fatti.

A questo punto l’uomo avrebbe cercato di sfuggire al controllo e a fatica è stato raggiunto e costretto a salire dentro l’auto della Polizia. In questo frangente ha anche colpito al volto un agente, che ha riportato lievi conseguenze. Il suo comportamento è continuato anche in ufficio, fino a che si è giunti alla sua identità attraverso altri accertamenti e fino a quando, smaltita la sbornia, si è riusciti a rilevare le sue impronte, accertando l’assenza di pendenze. L’uomo, incensurato, operaio, è stato quindi segnalato alla magistratura per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rifiuto di indicazioni sulla sua identità personale.