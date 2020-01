Intesa tra sindacati e Ausl Romagna: "Progressioni economiche verticali"

I sindacati Cgil, Cisl e Uil rendono noto che "Come promesso, sulla base degli accordi sottoscritti in data 13 marzo 2019, nella serata del 24 gennaio 2020 FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno siglato un verbale d'intesa con AUSL Romagna in merito alle politiche di sviluppo e valorizzazione professionale del comparto, in cui vengono utilizzate tutte le potenzialità offerte dagli strumenti giuridici e contrattuali, aggiungendo un ulteriore importante tassello previsto nella piattaforma contrattuale 2018/2021 delle stesse sigle sindacali".

"Questa intesa, - spiegano i sindacati - oltre a recuperare le potenzialità di riqualificazione maturate attraverso le assunzioni effettuate 2018/2019, che permettono un passaggio verticale di categoria a circa 240 professionisti, sancisce anche i percorsi per coprire le potenzialità che si creeranno con le assunzioni 2020 comprese le relative procedure concorsuali mancanti per coprire tutte le categorie professionali. Soddisfatti del risultato che non bisogna mai dare per scontato, ora l'obiettivo col contributo essenziale dei delegati RSU, è di proseguire senza interruzioni il confronto con l'Azienda per completare quanto prima tutti i punti della piattaforma contrattuale 2018/2021 di FP CGIL, FP CISL e UIL FPL, punti che in gran parte sono già calendarizzati nell'accordo integrativo di Marzo 2019".