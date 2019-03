Il Liceo Artistico e Musicale di Forlì nel nome di Antonio Canova. La Giunta comunale ha espresso pareve favorevole alla proposta del Consiglio d'Istituto. Canova, scultore e pittore, è ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in scultura e soprannominato per questo "il nuovo Fidia". Nelle sue sculture Canova, più di ogni altro, fece rivivere la bellezza delle antiche statue greche secondo i canoni che insegnava Winckelmann, la nobile semplicità e la quieta grandezza.

Tra le sue grandi opere c'è l'Ebe, conservata nella Pinacoteca Civica. Risalente al 1816-17, fu eseguita da Canova su commissione della Contessa Veronica Guarini e donata dai suoi eredi alla città. In quest'opera, come in molte altre dell'artista veneto, all'eleganza sensuale si abbina un perfetto equilibrio della composizione, tipico della cultura neoclassica. Realizzata fra il 1816-17, questa quarta versione di ancella degli Dei possiede, rispetto agli altri esemplari conservati in diversi musei europei, caratteristiche diverse, quali le decorazioni in oro che aumentano il senso di vita e colore dell'opera.