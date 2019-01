Marco Pantani, dopo l'inchiesta giudiziaria ripartirà l'iter per un'intitolazione a Forlì

Entro la fine del mandato della giunta Drei, si riunirà la Commissione Toponomastica e nell'occasione si esaminerà la proposta dell'intitolazione di una strada, un parco o una piazza a Marco Pantani. Lo ha annunciato l'assessore allo Sport e rappresentante di giunta con delega alla Toponomastica, Sara Samorì, rispondendo ad un question time presentato dal capogruppo in Consiglio comunale, Daniele Mezzacapo. Era il maggio del 2015 quando il Consiglio comunale aveva approvato 24 voti favorevoli, 4 astenuti e nessun contrario, l’ordine del giorno proposto dal consigliere Daniele Mezzacapo della Lega Nord per intitolare una via o una piazza al campione cesenaticense.

Sono tuttavia trascorsi quattro anni e l'assessore Samorì ha spiegato che l'esame è slittato a causa dell'iter delle valutazioni toponomastiche, ma anche in attesa della chiusura dell'attività investigativa condotta dalla Procura di Forlì, dalla quale sarebbe emerso un coinvolgimento della Camorra in occasione della tappa del 5 giugno del 1999, quando il "Pirata" venne trovato con un tasso d'ematocrito superiore al 50%. "Fondamentale sarà trovare un luogo idoneo (una via, una piazza, un percorso o un'area verde) per affidare alla presenza toponomastica la memoria di un grande campione come Pantani", ha evidenziato Samorì.