Intrappolata nella casa in fiamme, i Vigili del fuoco e i carabinieri salvano la vita a una donna

Si era rifugiata nell'ultima stanza in fondo alla sua abitazione per mettersi in salvo dall'incendio che ormai aveva avvolto la casa. Per una donna di 52 anni sembrava non esserci più scampo, ma è stata salvata grazie all'intervento dei carabinieri della stazione di Meldola e dei Vigili del fuoco

Tutto ha avuto nella notte fra venerdì e sabato, poco dopo le 2, quando i vicini di casa si sono accorti che la casa accanto alla loro era in fiamme. I residenti di via Brumori, in centro storico, hanno chiesto aiuto ai carabinieri di Meldola che hanno subito dato l'allarme e sul posto sono intervenute anche le gazzelle delle stazioni di Civitella e di Santa Sofia. Le fiamme uscivano dalla porta e dalle finestre e il fuoco continuava a propagarsi. I militari hanno cercato di capire se nella casa, di proprietà del comune e in uso alla 52enne, ci fosse qualcuno. I carabinieri hanno provato a entrare ma l'incendio era troppo esteso. Dopo pochi secondi hanno sentito le urla disperate della donna e in quel momento sono arrivati i Vigili del fuoco.

La signora si era rifugiata nell'ultima stanza ancora libera dalle fiamme, guadagnando tempo. I pompieri sono entrati con l'ossigeno e sono riusciti a portarla fuori. La 52enne, che è rimasta intossicata dal fumo entrato nella camera, ma fortunatemente senza riportare ustioni, è stata trasportata per le cure all'ospedale di Forlì.

Sulle dinamiche dell'incidente stanno indagando le forze dell'ordine. L'abitazione è completamente distrutta e c'è pericolo che possa crollare il tetto. Le case vicine non hanno riportato danni, anche se durante l'intervento sono state evacuate perché le fiamme erano troppo vicine e si temeva per l'incolumità degli inquilini.