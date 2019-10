Invasione di Mini a Bertinoro per portare un messaggio di solidarietà

Le Mini di "The Italian Job" sul Balcone della Romagna per diffondere un messaggio di solidarietà. Bertinoro, la città dell'ospitalità, ha accolto il grande raduno di auto britanniche che ogni anno gira l'Europa per raccogliere fondi da destinare ad enti di beneficenza per bambini e che quest'anno celebra il trentennale. "È stato emozionante vedere la nostra piazza sotto una prospettiva diversa - spiega il sindaco Gabriele Antonio Fratto -. Abbiamo accolto una marea di Mini giunte da Brighton per un percorso di beneficenza. Ognuna di queste auto raccoglierà infatti un minimo di 1500 sterline all'associazione "Buttle" che prende il nome da un prete che ha speso la sua vita a sostegno di bambini e famiglie in difficoltà". Il tour si concluderà il 2 novembre, passando attraverso la Germania e tornando attraverso la Francia per giungere infine a Londra.