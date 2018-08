Piogge e caldo, le erbacce invadono la città: a bordo strada anche cespugli alti due metri

Invasione di erbacce in città. Sarà l'effetto dovuto all'alternanza del caldo e delle piogge, ma circolando per i quartieri di Forlì capita sempre più spesso di vedere ai lati dell’asfalto crescere dei cespugli. Alcuni raggiungono anche delle altezze di circa due metri. Causando non solo un problema estetico, ma anche di sicurezza stradale. Un lettore ha segnalato il caso di via Camporesi, che conducente dalla Cervese all’iper Puntadiferro. "Stanno crescendo alberi nel marciapiede ed in tutta la ciclabile - scrive Enrico -. Il marciapiede è pieno di erbacce ed arbusti".

L'area che circonda il centro commerciale vede parecchie erbacce verdi, alcune delle quali piuttosto alte. Stessa situazione in altre zone, come ad esempio in via Solombrini, nei pressi dell'Aeronautica Militare, o all'interno del quartiere Coriano. Ma l'incuria è visibile anche in altre aree, come nel quartiere di via Cicognani e via Venturini. Spesso sono i cittadini in prima persona che si muovono per ripristinare il decoro e togliere i rametti che sbucano dalle aiuole degli alberi. Stessa fotografia anche nella zona industriale di Villanova, dove alcuni cittadini hanno lamentato un'invasione di zanzare.

"Cosa fa il comune?", si chiede Enrico nella sua segnalazione a ForlìToday. "La situazione è assurda in tutta la città - scrive Gianfranco -. Nessuno cura più la pulizia dalle erbacce di marciapiedi e strade. Ad esempio lunedì nel quartiere Cava è stato effettuato il taglio dell'erba nelle aree verdi, ma nessuno ha minimamente toccato i cespugli e tutto quello che cresce fuori dal verde: marciapiedi e strade anche se confinanti". Un'autentica invasione verde, che dà di Forlì una brutta immagine di se.