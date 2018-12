Invita due minorenni nella sua camera per vendergli la droga: in manette

Voleva "sballarsi" con due ragazze, ma alla fine è stato arrestato. La Polizia di Stato, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli e dell'attività di prevenzione a seguito dell'ordinanza "Natale Sicuro", ha arrestato in flagranza di reato a Forlí un 18enne albanese che giovedi scorso è stato trovato in compagnia di due ragazze minorenni, a cui aveva ceduto della cocaina.

In particolare gli uomini della Squadra Mobile hanno avuto modo di notare come nel periodo festivo vi fosse una presenza costante e non autorizzata di persone all'interno di una struttura ricettiva del centro cittadino, spesso destinata ad alloggi temporanei per lavoratori e studenti. L'attività di osservazione ha permesso di pedinare un giovane ragazzo che, dopo essersi verosimilmente approvvigionato all'esterno di qualche dose di cocaina, era rientrato all'interno della struttura, ove era ospite, facendo entrare irregolarmente anche due ragazze di giovane età.

Gli operatori, notando i movimenti del ragazzo spesso caratterizzati dal fare sospetto, hanno deciso di entrare nella stanza ubicata al terzo piano, dove hanno trovato le due ragazze e il giovane che stava tentando di disfarsi di alcune dosi di cocaina del peso complessivo di 6 grammi, oltre ad altri 16 grammi di sostanza da taglio. Dalla ricostruzione degli accadimenti si è accertato come il 18enne avesse intenzione di cedere e di consumare insieme alle ragazze la sostanza stupefacente e pertanto, su disposizione anche del p.m di turno Posa, il ragazzo è stato arrestato per detenzione e spaccio nei confronti di minorenni. Al giovane, nullafacente e con precedenti per reati contro il patrimonio, dopo il giudizio di convalida è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Forlí.