"Invulnerabili. Un progetto per le scuole sul tema della violenza" in Fiera a Forlì

"Il progetto - spiegano gli organizzatori - ha come obiettivo quello di offrire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Forlì-Cesena una pluralità di chiavi di lettura/prospettive culturali sulla questione della violenza, con particolare attenzione a quelle meno consuete, fornire strumenti critici ed informazioni per consentire una trattazione complessa ma “delicata” del tema e, soprattutto, la messa in discussione delle modalità troppo spesso semplicistiche, “voyeuristiche” e allarmistiche con le quali la violenza viene comunicata e narrata nel dibattito contemporaneo; attenzione all’informazione in relazione ai nuovi media i quali, ampiamente usati dai ragazzi, non devono essere demonizzati. Cercheremo di trattare con i ragazzi un'informazione sul buon uso dei social, da intendere come opportunità, non solo come danno o pericolo".

"È infatti importante un dialogo strutturato su conoscenze e linguaggio gergale condivisi tra chi parla (giornalista? esperto della comunicazione?) e chi ascolta (i ragazzi). Cercheremo di offrire una espressione artistica in grado di consentire il coinvolgimento anche emozionale/esperienziale dei partecipanti all'incontro e di ottenere un riscontro di natura sociologica da parte del pubblico coinvolto, tramite la visione delle attività performative che saranno elaborate" "Vogliamo fornire - proseguono - un vero e proprio percorso, che non si esaurisca in un unico incontro, ma preveda una continuità di intenti e di pensiero da parte del pubblico coinvolto"

L'evento non è aperto alla popolazione e interesserà circa 230 ragazzi delle scuole secondarie forlivesi di secondo grado, accompagnati dai loro insegnanti.

Programma di venerdì 18 gennaio

“La vulnerabilità come metodo critico. Una ricerca interdisciplinare tra teorie, dottrine e casi studio”

Modera: Annalisa Furia, Ricercatrice Dipartimento Beni Culturali Università degli Studi di Bologna Campus di Ravenna

09:00 - 09:30 Saluti delle Autorità

09:30 - 09:50 Presentazione del progetto

Susi Olivetti

Dirigente Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci Di Calboli” Forlì

09:55 - 10:15 La violenza contro le donne dalla seconda guerra mondiale all’età contemporanea

Davide Conti

Storico e Consulente dell’Archivio del Senato della Repubblica

10:20 - 10:40 Violenza, violenze e sessismo: narrazioni tossiche

Giulia Siviero

Giornalista Il Post

10:45-10:55 Espressione artistica a cura di Sartoria Teatrale

con Stefania Polidori e Dario Bettini

11:00 - 11:20 Contrastare la violenza contro le donne: legge e libertà

Milli Virgilio

Avvocata, Presidente della Associazione GIUdIT- Giuriste d’Italia

11:25 - 11:45 Autori e vittime di violenze: metodologie di intervento, reti e protocolli

Tiziana Iervese

Dirigente Medico AUSL della Romagna, sede di Forlì

11:50-12:00 Conclusioni